Dader van mesaanval in Wenen is 23-jarige Afghaan: "Ik was agressief gezind" rvl sam svm

08 maart 2018

16u44

Bron: Krone.at, belga 4 In het centrum van Wenen zijn gisteravond op een half uur tijd vier gewonden gevallen bij twee steekpartijen. Bij de eerste steekpartij raakten een ouderpaar en hun volwassen dochter zwaargewond. De dader sloeg op de vlucht. Bij het tweede incident werd een Tsjetsjeense man neergestoken. Een van de slachtoffers verkeert in levensgevaar.

De mesaanvallen werd gepleegd door een 23-jarige Afghaan. De man werd vandaag opgepakt en gaf de feiten toe tijdens zijn verhoor. "Ik was agressief gezind en ontevreden over mijn levenssituatie", luidde zijn uitleg. Een politiek motief had hij naar eigen zeggen niet.

Het Oostenrijkse gezin werd neergestoken aan de Praterstraße in het district Leopoldstadt. Voor de deur van een Japans restaurant stak de dader een ouderpaar en hun volwassen dochter neer met een knipmes, meldt Die Presse op gezag van de politie.

Een halfuur later was er verderop op de Praterstern nog een steekpartij waarbij een Tsjetsjeen werd neergestoken. "Ook hier is het slachtoffer ernstig gewond geraakt, hij verkeert in levensgevaar", aldus een woordvoerder van de Weense politie.