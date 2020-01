Dader van mesaanval in Villejuif spaarde moslim en riep "Allah akbar” SVM

Bron: Belga 33 De jongeman die gisteren in een park in de buurt van Parijs voorbijgangers met een mes aanviel, heeft tijdens die actie "Allah akbar" geroepen. Dat verklaarde de procureur van Créteil tijdens een persconferentie. Eén slachtoffer stierf toen hij de messteek voor zijn vrouw opving. De echtgenote en nog een andere dame raakten ernstig gewond.

De feiten gebeurden rond 14 uur in een park in Villejuif, een zuidelijke voorstad van Parijs. Plots haalde Nathan C. (22) er een mes tevoorschijn, waarna hij willekeurig op mensen begon in te steken.

De dader spaarde een eerste voorbijganger omdat die gezegd had moslim te zijn en hij een gebed opzei. “Daarna zette hij zijn tocht verder met extreem geweld en extreme vastberadenheid", aldus procureur Laure Beccuau.

Nathan C. werd vervolgens door de politie gedood. Hij had volgens zijn moeder psychische problemen waarvoor hij opgevolgd werd sinds z’n vijfde. De behandeling stopte in de maand mei.

Kort na de persconferentie van de procureur maakte het antiterreurparket bekend dat het zich over de zaak zal buigen. “De grote psychiatrische stoornissen van de dader werden bewezen. De onderzoeken van de afgelopen uren hebben echter ook duidelijk gemaakt dat de verdachte geradicaliseerd was en zich grondig voorbereid had. Hij hanteerde een doordachte en selectieve moorddadige koers.”