Dader van mesaanval in Romans-sur-Isère in verdenking gesteld KVE

08 april 2020

18u08

Bron: Belga 2 Abdallah Ahmed-Osman, de man die zaterdag in Romans-sur-Isère twee mensen doodstak, is woensdag in verdenking gesteld wegens "moord in verband met een terroristische onderneming", zo heeft het nationale antiterreurparket van Frankrijk bekendgemaakt.



De 33-jarige Soedanese vluchteling verscheen voor een onderzoeksrechter in Parijs, die hem in verdenking stelde wegens "moord en pogingen tot moord in verband met een terroristische onderneming".

De 33-jarige dader sloeg toe bij een bakker, een slager en een tabakswinkel. Door de coronamaatregelen stonden de mensen ook buiten aan te schuiven. Drie slachtoffers liepen ernstige verwondingen op. Meerdere omstanders hoorden hem ‘Allahu akbar’ (God is groot; nvdr) roepen.



De Franse president Emmanuel Macron noemde de aanval een “verfoeilijke daad”. “En dat op een moment dat ons land al hard getroffen werd door de coronacrisis”, klonk het.



