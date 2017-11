Dader van aanslag op VS-consulaat veroordeeld, maar vrijgesproken voor moord LVA

Dader van de aanslag Ahmed Abu Khattala Vijf jaar na de aanslag op het consulaat van de Verenigde Staten in het Libische Benghazi is een dader veroordeeld voor terrorisme. Verrassend genoeg werd hij vrijgesproken voor moord. Een jury in Washington bevond de Libiër Ahmed Abu Khattala (46) schuldig aan 4 van de 18 feiten die hem ten laste werden gelegd. De regering van de VS beschouwt hem als dader van de aanslag.

Bij de aanslag op 11 september 2012 kwamen vier Amerikanen om het leven, onder wie VS-ambassadeur Christopher Stevens. Ten tijde van de aanslag was Hillary Clinton buitenlandminister. Dat feit speelde nog een grote rol in de verkiezingscampagne van 2016, toen Clinton presidentskandidate was. Ze kreeg de schuld toegeschoven van gebreken in de veiligheid. Het proces van zeven weken tegen Khattala krijgt in vergelijking daarmee weinig aandacht.

Het verrassende oordeel van de jury geldt enerzijds als bewijs dat Khattala op basis van de bewijslast niet eenduidig als dader kan beschouwd worden. Anderzijds toont het volgens de Washington Post aan hoe moeilijk rechtspraak voor een Amerikaanse burgerlijke rechtbank is na een dergelijke daad in het buitenland.

Geen doodstraf, wel levenslang

Khattala is niet veroordeeld wegens moord en ontloopt zo de doodstraf. Toch zal hij wellicht de rest van zijn leven achter tralies doorbrengen, doordat de respectievelijke straffen bij elkaar worden opgeteld.

Het is de eerste veroordeling voor de aanslag. Eind oktober maakte het Witte Huis bekend dat een andere Libiër in de zaak werd opgepakt. Ook hij zou voor een rechtbank in de VS aangeklaagd worden.

AP Tekening van Ahmed Abu Khattala in de rechtbank