Dader van aanslag met vrachtwagen in Stockholm pleit schuldig aan terrorisme SVM

13 februari 2018

11u31

Bron: Belga 0 Rachmat Akilov heeft op zijn proces schuldig gepleit aan terrorisme. De man pleegde vorig jaar met een vrachtwagen een aanslag in Stockholm. Hij is de enige verdachte.

De Oezbeekse asielzoeker reed op 7 april 2017 opzettelijk met zijn vrachtwagen in op mensen die rondliepen in de drukste winkelstraat van de Zweedse hoofdstad. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven, onder wie ook een 31-jarige Belgische. Er raakten ook tien mensen gewond. Op de eerste dag van zijn proces pleitte Akilov schuldig aan terroristische misdaden, poging tot terroristische misdaden en het in gevaar brengen van andere mensen.

Volgens zijn advocaat Johan Eriksson was het de bedoeling "om Zweden ertoe te dwingen de internationale coalitie tegen Islamitische Staat niet langer te steunen".

De openbare aanklager wil dat Akilov tot levenslang wordt veroordeeld en bij een uiteindelijke vrijlating het land wordt uitgezet.