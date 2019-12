Dader steekpartij New York hield dagboeken bij en vroeg zich af waarom Hitler Joden haatte IB TT

31 december 2019

00u29

Bron: Belga, AD 2 De man die afgelopen weekend vijf mensen heeft verwond bij een steekpartij in het huis van een rabbijn in de buurt van New York, wordt beschuldigd van het plegen van een haatmisdrijf. Uit documenten blijkt dat hij sympathieën heeft voor het nazisme en Adolf Hitler. Hij hield geschreven dagboeken bij met verwijzingen naar antisemitisme, Hitler en nazisme. Ook zocht hij onlangs op zijn telefoon op waarom Hitler joden haatte en zocht hij naar de locaties van synagoges in New York.

Het incident vond zaterdagavond plaats bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey, 40 kilometer ten noorden van New York City, tijdens een viering voor het joodse feest Chanoeka. Een man drong rond 22 uur het huis binnen en stak mensen met een mes neer. In het huis waren tientallen orthodoxe joden aanwezig. Thomas had zijn gezicht bedekt met een sjaal en zou hebben geschreeuwd dat niemand het huis zou verlaten. De vermoedelijke dader sloeg met een wagen op de vlucht.

Hij vluchtte maar werd later door de politie in de wijk Harlem in de stad New York aangehouden. Hij zat onder het bloed en rook naar bleekmiddel - mogelijk om sporen te verwijderen. Hij zei bijna niks, aldus agenten.

Dagboeken

In zijn woning in Greenwood Lake troffen agenten tijdens een huiszoeking zijn dagboeken aan. Daarin vroeg Thomas zichzelf af “waarom mensen klagen over antisemitisme wanneer sprake is van een semitische genocide”. Op een andere pagina stonden tekeningen van een davidster en een hakenkruis.

In de door Thomas gebruikte vluchtauto werd een telefoon aangetroffen. Daarop stonden zoekopdrachten als: ‘Waarom haatte Hitler Joden?’, ‘Duits-Joodse tempel vlakbij mij’ en ‘Bekende bedrijven opgericht door Joden in Amerika’.

Op de dag van de steekpartij was op de gsm een artikel geopend dat ging over de toegenomen waakzaamheid en aanwezigheid van de politie in New York na een serie van aanvallen op joden in de afgelopen weken.

Stemmen

Het gerecht doet daarom onderzoek naar een antisemitisch motief bij de verdachte. Volgens de aangewezen advocaat van Thomas is dat echter onzin. De oud-marinier zou kampen met een bipolaire stoornis, angsten en schizofrenie. Zijn familie laat in een verklaring via een advocaat weten dat de man “stemmen hoort en onlangs mogelijk gestopt is met het innemen van zijn medicatie”. Die psychische problemen zouden de afgelopen jaren zijn verergerd. Onlangs was de man nog een week vermist, aldus zijn familie.

De advocaat van de familie bezocht het huis van de man en wijst een antisemitisch motief ook van de hand. “Ik heb met hem gesproken. Mijn indruk van hem is dat hij duidelijk een psychiatrisch onderzoek moet ondergaan. Hij was ontzettend warrig in zijn uitleg.”

Op de vraag van de rechter of het ‘helder was’ in zijn hoofd antwoordde Thomas in de rechtszaal: “Helemaal niet helder. Maar ik weet wat ik doe.” Hij ontkende schuld op vijf aanklachten voor poging moord en één voor inbraak. Zijn borg is ingesteld op vijf miljoen dollar.

Antisemitische geweldsdelicten

Monsey ligt zo’n veertig kilometer van de stad New York. De stad en staat New York vormen de thuisbasis van een van de grootste joodse gemeenschappen ter wereld met enkele honderdduizenden mensen.

De laatste maanden zijn er vaker antisemitische geweldsdelicten in het gebied. De afgelopen week alleen al werd melding gemaakt van meerdere incidenten. Vorige week maandag werd een 65-jarige Joodse man geschopt en geslagen door een belager, meldt CNN. Diezelfde dag werden twee Joodse kinderen belaagd door een groep jongeren. Ook een dag later vonden soortgelijke incidenten plaats. Afgelopen donderdag viel een 42-jarige vrouw een Joodse vrouw aan in het bijzijn van haar 3-jarige dochter.

En ruim twee weken geleden openden twee schutters urenlang het vuur bij een joodse supermarkt in de Amerikaanse stad Jersey City. Ze bleken de locatie bewust te hebben gekozen. In totaal kwamen zes mensen om het leven, inclusief de daders. Vanwege al deze ontwikkelingen zijn in New York extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemt het steekincident in het huis van de rabbi “de laatste in een reeks van aanvallen op de leden van de joodse gemeenschap in New York”. “Laat me duidelijk zijn: antisemitisme en onverdraagzaamheid van welke aard dan ook zijn weerzinwekkend. Dat tolereren we niet.”