Dader schietpartij Straatsburg zweerde trouw aan IS op video RPM

22 december 2018

16u11

Bron: Belga 0 Een video waarin trouw wordt gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is teruggevonden op een USB-stick die toebehoort aan Cherif Chekatt, de dader van de aanslag van 11 december op de kerstmarkt in Straatsburg. Dat is zaterdag vernomen uit gerechtelijke bron. Daarmee wordt een bericht van het weekblad Marianne bevestigd.

Bij de aanslag vielen vijf doden en elf gewonden. De 29-jarige Chekatt werd twee dagen later door de Franse politie doodgeschoten in de wijk Meinau in Straatsburg. Kort na de dood van de geradicaliseerde crimineel eiste het propaganda-orgaan van IS de aanslag op, iets wat de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner afdeed als "opportunisme".

Lees ook: Alles wat je moet weten over de schietpartij in Straatsburg