Dader schietpartij in kerk kwam om door zelfdoding EP

15u48

Bron: Belga 1 EPA, Twitter Devin Patrick Kelley (26) zou zelfmoord gepleegd hebben na de aanslag in de kerk. De dader van het bloedbad in een kerk in Texas zou door zelfdoding om het leven zijn gekomen, nadat hij op de vlucht voor een gewapende burger door een kogel was getroffen. Dat meldde de zender CNN vanmorgen (plaatselijke tijd) onder aanhaling van de lokale sheriff Joe Tackitt.

De 26-jarige Devin Patrick Kelley had gisteren in de kerk in het plaatsje Sutherland Springs het vuur geopend en 26 mensen gedood. Een twintigtal anderen liep verwondingen op. De dader werd na zijn het bloedbad dood in zijn wagen teruggevonden.

EPA De kerk waar Devin Patrick gisteren het vuur opende.