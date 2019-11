Dader schietpartij Californische school aan verwondingen bezweken RL

16 november 2019

03u51

Bron: Belga 0 De 16-jarige tiener die donderdag het vuur opende in een school nabij Los Angeles is vrijdag in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. Dat is vernomen bij de lokale politie. Bij de schietpartij werden twee leerlingen gedood en raakten drie anderen gewond. De dader schoot zichzelf daarna een kogel door het hoofd.

Nathaniel Berhow werd samen met zijn slachtoffers uit de school Saugus de Santa Clarita geëvacueerd en lag sindsdien "in kritieke toestand" in het ziekenhuis. Hij overleed om 15.32 uur plaatselijke tijd (00.32 uur Belgische tijd), luidt het. Meer details zijn er voorlopig niet. Ook naar de motieven van de dader is het voorlopig nog gissen.