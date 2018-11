Dader schietpartij bar in Californië is 28-jarige ex-marinier: dertien doden onder wie ook schutter avh ttr TT

08 november 2018

13u18

Bron: Belga, ANP, AP, ABC News, NBC News, Washington Post 18 Bij de schietpartij in een bar in de Californische stad Thousand Oaks, zo’n 60 kilometer van Los Angeles, zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen, onder wie ook de 28-jarige dader Ian David Long. Dat meldt de lokale politie. Long doodde wellicht zichzelf.

De schietpartij begon rond 23.20 uur woensdagavond lokale tijd (8.20 donderdag uur onze tijd) in de ‘Borderline Bar & Grill’ in Thousand Oaks. Er zouden minstens dertig schoten gelost zijn, zo berichten lokale media. De dader gebruikt bij de schietpartij enkel een handwapen. Na het schieten gooide de twintiger enkele rookbommen naarbinnen, aldus persbureau AP.

In totaal vermoordde Long twaalf slachtoffers, vooraleer hij de hand aan zichzelf sloeg. Onder de doden is de 54-jarige agent Ron Helus. “Hij gaf zijn leven om dat van anderen te redden”, zegt agent Geoff Dean. “Het is verschrikkelijk. Er ligt overal bloed in de bar”. Volgens NBC News zijn er ook twaalf gewonden.

De eerste beschrijvingen van de vermoedelijke dader stemden niet echt overeen. Een getuige zei dat de schutter eruit zag als een man uit het Midden-Oosten, anderen spraken over een blanke man. Eensluidend waren de berichten dat hij in het zwart was gekleed en gedeeltelijk gemaskerd was. Later bleek dat de 28-jarige, Ian David Long, een voormalige elitemarinier is die een strafblad had voor enkel kleinere inbreuken. Een motief voor de schietpartij is er voorlopig niet. “Hij was geen onbekende voor ons. We hebben in de loop der jaren wel vaker contact met hem gehad voor kleine incidenten”, zei Geoff Dean, de sheriff van het district Ventura in de buurt van Los Angeles.

In april ging de politie naar zijn huis en omdat hij op een weinig rationele manier handelde, deed de politie politie beroep op experts in psychische stoornissen om hem te helpen, zei hij. Zijn wapen had Long op legale wijze aangeschaft.

“Hij schoot op alles”

In de getroffen bar stond een country-avond voor studenten op het programma, meldt NBC Bay Area. Getuigen zeggen dat een man de bar binnenliep en het vuur opende. Op dat moment zouden honderden mensen aanwezig zijn geweest in de horecazaak.

Twee huilende vrouwen vertelden journalisten hoe opeens schoten klonken tijdens een linedance. Daarna ontstond paniek. “We hoorden schoten en zagen rook. Hij schoot op alles, zelfs op de speakers”, klinkt het. “Mijn vriend werd geraakt. Hij kreeg een kogel door zijn schouders. De dader had zwart haar en droeg een zwarte jas”.

Onder tafel

Een ooggetuige die in de bar was met zijn stiefzoon beschrijft aan ABC7 hoe de aanwezigen stoelen door de ramen gooiden om te ontsnappen. “Mijn stiefzoon dacht eerst dat het een grap was”, zegt de man. “Zodra ik de eerste knal hoorde, wist ik dat het menens was. Ik heb hem meteen mee onder tafel getrokken om dekking te zoeken. De dader schoot eerst de buitenwipper neer, een jonge gast. Vervolgens schoot hij de kassierster neer, ook een jong meisje.”

Ik zag een uitgang en heb zo snel gelopen als ik kon Een ooggetuige aan The Washington Post

“Plots hoorden we vier schoten, bang, bang, bang, bang!”, aldus een andere ooggetuige aan The Washington Post. “Iedereen is meteen op de grond gaan liggen om dekking te zoeken, op en over elkaar (…) Ik zag vervolgens een uitgang en heb zo snel gelopen als ik kon”.

Vlaggen halfstok

Agenten die de bar binnengingen, ontdekten dat mensen zich overal hadden verstopt. Ze hadden een veilig schuilplaats gezocht in toiletten en zelfs in kruipruimtes op de zolder. Anderen waren weggerend en vroegen om medische hulp bij een nabijgelegen tankstation. Op foto’s is te zien dat gevluchte mensen elkaar troosten en praten met de politie.

De autoriteiten zetten na de schietpartij de wegen in de omgeving af en stuurden een helikopter het luchtruim in. Agenten schreeuwden tegen omstanders dat ze afstand moesten houden.

President Donald Trump prees in een reactie “de grote moed” van de politie en sprak zijn medeleven uit met slachtoffers en hun families. Verder gaf de president het bevel om de Amerikaanse vlaggen aan het Witte Huis en andere regeringsgebouwen halfstok te hangen. Dat moet tot zaterdag zonsondergang zo blijven.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Bloedbad Las Vegas

Een aantal aanwezigen zijn overlevers van de schietpartij op 1 oktober 2017 in de Amerikaanse gokstad Las Vegas (Nevada). “Veel van mijn vrienden hebben het bloedbad in Las Vegas overleefd. Ze zullen ook dit overleven”, vertelt een man aan ABC News.

De schutter, Stephen Paddock uit Mesquite, opende toen het vuur op een publiek van meer dan 22.000 concertgangers vanuit zijn hotelkamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel. Er kwamen 59 mensen om het leven. Zeker 527 anderen raakten gewond.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Approaching the scene of Borderline. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead. pic.twitter.com/Gdhz0YiBag Jeremy Childs(@ Jeremy_Childs) link