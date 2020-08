Dader met psychiatrisch verleden houdt nog maar één persoon gegijzeld in bank Le Havre SVM

06 augustus 2020

18u41 72 In de Franse havenstad Le Havre houdt een gewapende man momenteel nog één persoon gegijzeld. De dader, die een psychiatrisch verleden heeft, sloeg toe in een bank.



Volgens Franse media werden in eerste instantie zes mensen gegijzeld. Een 53-jarige wist te ontsnappen, vier anderen werden daarna vrijgelaten. De politie vreest dat de dader explosieven meegebracht heeft. Er zijn tot nu toe nog geen slachtoffers gevallen.

De gijzeling begon omstreeks 17 uur in een agentschap van de BRED-banque aan de Boulevard de Strasbourg in het hartje van de Normandische stad. In de onderhandelingen had hij het niet alleen over kinderen in Palestina, maar ook over nieuwszenders en sociale media. Volgens de krant ‘Le Parisien’ zou de dader een scooter eisen.

Psychiatrisch verleden

Bij het gerecht staat de man bekend voor ontvoering en wapendracht. “Hij staat op een volglijst. We weten dat hij geradicaliseerd is en aan een ernstige psychiatrische ziekte lijdt”, meldt het hoofd van de politievakbond SGP Unité aan Reuters.

De man wil naar verluidt vooral “van zich doen spreken”. “De gegijzelden zijn niet mishandeld geweest. Ze stellen het goed”, klinkt het.

De omgeving is afgesloten. Een speciale eenheid van de politie wordt ingezet.