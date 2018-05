Dader mesaanval Parijs had weinig vrienden en sloeg toe met een keukenmes van zijn moeder ADN

16 mei 2018

14u08

Bron: Belga 1 Khamzat Azimov, de dader van de mesaanval in Parijs waarbij zaterdag één dodelijk slachtoffer viel, was "iemand die redelijk op zichzelf was". Dat heeft Gérard Collomb, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, vandaag verklaard. De onderzoekers zoeken nog naar eventuele medeplichtigen.

"Het is een relatief eenvoudig profiel", zei de minister op de radiozender RTL. "Het was iemand die redelijk op zichzelf was, we hebben negen vrienden geteld. Hij ging niet om met vrouwen en was in zichzelf gekeerd."

Telefoon

De ouders van de man werden zondag opgepakt, maar zijn gisterenavond weer vrijgelaten. Een van zijn vrienden, Abdoul Hakim A., zit nog vast. Hij werd sinds zijn huwelijk met een vrouw die had geprobeerd naar Syrië te vertrekken, gevolgd door de inlichtingendiensten. Zijn aanhouding kan tot donderdagnamiddag verlengd worden.

Bij een huiszoeking bij de man werden zeven telefoons in beslag genomen, maar de telefoon die hij het vaakst gebruikte, blijft onvindbaar. "Hij heeft aan de onderzoekers verklaard dat hij is gaan fitnessen en dat hij hem in de sportzaal is kwijtgeraakt, maar hoogstwaarschijnlijk heeft hij hem 's ochtends weggegooid. Maar we hebben vandaag geen telefoon nodig om hem te doen spreken", zegt Collomb.

Moeilijk anticiperen

Op de kritiek op het feit dat Azimov al sinds de zomer van 2016 bij de inlichtingendiensten bekend was voor radicalisering, antwoordde de minister dat het moeilijk is om te anticiperen op aanvallen door personen die zich buiten een netwerk bevinden.

"Het zijn niet meer de meest prominente figuren in een netwerk, dat wil zeggen diegenen die we van dichtbij volgen, die overgaan tot actie. Het is vaak een individu dat propaganda van IS heeft gehoord, en met behulp van kleinere middelen aan de slag gaat. In dit geval gebeurde de aanval met een keukenmes van de moeder van de dader", legt de minister uit.

De mesaanval werd zondag in een videoboodschap opgeëist door IS.