Dader mesaanval is jonge twintiger uit Tsjetsjenië, zijn ouders zijn opgepakt

13 mei 2018

07u58

Bron: Belga

De man die zaterdagavond een voorbijganger doodde in het centrum van Parijs, voor hijzelf werd neergeschoten, is in 1997 geboren in Tsjetsjenië. Dat is vernomen uit gerechtelijke bron. De ouders van de dader zijn opgepakt voor verhoor.