Dader mesaanval is jonge twintiger uit Tsjetsjenië en was gekend bij veiligheidsdienst HR

13 mei 2018

07u58

De man die zaterdagavond een voorbijganger doodde in het centrum van Parijs, voor hijzelf werd neergeschoten, is in 1997 geboren in Tsjetsjenië. Hij was bekend bij de veiligheidsdiensten.

De Fransman van Tsjetsjeense afkomst, geboren in 1997, had geen gerechtelijke antecedenten, maar zijn naam stak wel in het bestand "S" van de Franse inlichtingendiensten, omdat hij indirect gelinkt werd aan een persoon die zich in Syrië bevindt. Dat bestand omvat meer dan 10.000 personen, onder wie geradicaliseerde islamisten en individuen die een band zouden kunnen hebben met terreurbewegingen, maar ook hooligans en leden van uiterst rechtse of linkse groeperingen.

Het zou gaan om een man met lang bruin haar en een baard. Hij droeg een zwarte joggingbroek. "De Tsjetsjenen zijn erg belangrijk in Daesh", zegt een terrorisme-specialist van BFMTV. Veel strijders van Tsjetsjeense afkomst zouden op een hoog niveau zitten in de hiërarchie van de terroristische organisatie.

Bij de terreuraanslag in Parijs kwam een 29-jarige voorbijganger om het leven en raakten vier anderen gewond. Volgens getuigen riep de dader "Allah akbar" en werd hij vervolgens neergeschoten door de politie. De aanslag is opgeëist door IS.