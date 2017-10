Dader Marseille was kort voor mesaanval opgepakt en weer vrijgelaten (en komt onder 7 identiteiten voor in databanken) ADN

Bron: Belga 0 AFP De man die zondag twee vrouwen doodde met een mes in de Zuid-Franse stad Marseille, werd twee dagen voor die aanval nog opgepakt voor diefstal, en zaterdag weer vrijgelaten. Dat melden de autoriteiten. De man blijkt bovendien onder zeven verschillende identiteiten voor te komen in de gerechtelijke databanken.

Procureur François Molins verklaarde vandaag dat de man was opgepakt in een winkelcentrum omdat hij een jas zou hebben gestolen, maar dat hij een dag later werd vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijzen waren. Een bron dicht bij het onderzoek verklaarde echter dat de hoofdverdachte na zijn arrestatie had moeten overgebracht worden naar een detentiecentrum om het land uitgezet te worden, maar dat de persoon die daarover de beslissing moest nemen niet aanwezig was, en de man daarom maar werd vrijgelaten.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb liet na die onthullingen weten dat aan de algemene inspectie van de administratie (IGA) gevraagd werd om "haar licht te laten schijnen op de acties van de staatsdiensten". Burgemeester van Marseille Jean-Claude Gaudin liet dan weer weten "verrast" te zijn door de onthullingen.

Verschillende identiteiten

De dader was sinds 2005 bekend bij de gerechtelijke autoriteiten onder zeven verschillende identiteiten. Bij zijn arrestatie in Lyon toonde hij een Tunesisch paspoort op naam van Ahmed H., aldus procureur Molins.

Speurders onderzoeken momenteel de "echtheid" van het paspoort, dat de man niet bij zich had tijdens de aanval. Aan de politie in Lyon liet hij weten dat hij in Lyon zelf woonde, geen vaste woonplaats had en werkloos was, maar wel af en toe werkte als schilder. Hij verklaarde ook dat hij harddrugs gebruikt en gescheiden is.

De aanval van zondag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Er zijn tot nu toe nog geen bewijzen dat er wel degelijk een link bestaat tussen IS en de dader.

afp De slachtoffers van de terreurdaad zijn volgens de plaatselijke krant La Provence Mauranne (20) en haar nicht Laura (21).