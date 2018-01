Dader krijgt levenslang voor 'huurfilmmoord' op Zoe (18) David van der Heeden

23 januari 2018

10u59 0 Voor de 18-jarige Zoe Hastings uit Lake Highlands, in de Amerikaanse staat Texas, liep het terugbrengen van een gehuurde film in 2015 tragisch af. Haar kidnapper en moordenaar, de 36-jarige Antonio Cochran, verdwijnt nu levenslang achter de tralies.

Cochran sprong plotseling in Hastings auto, nadat zij een film in een retourautomaat, een zogenaamde Redbox, bij een vestiging van drogisterijketen Wallgreens had gegooid. Zoe werd later met doorgesneden keel gevonden op de oever van een beek. De jonge vrouw bleek ook verkracht te zijn.



"Ga maar niet kijken", kregen Zoe’s ouders te horen, nadat zij was gevonden. "Wat je ziet, zul je niet meer kunnen vergeten." Een raad die de Hastings hebben opgevolgd. Zelfs de politiefoto’s van de vindplaats hebben ze nooit bekeken.



Het dna van Zoe's verkrachter en moordenaar werd aangetroffen op een mes, dat in de buurt van haar lichaam en gedumpte auto werd gevonden. Afgelopen zaterdag werd Cochran tot levenslang veroordeeld. De rechter legde hem, naast zijn celstraf, ook een boete op van 10.000 dollar.

Verdriet

"Ons verdriet voor Zoe’s familie is niet in woorden uit te drukken", reageert aanklager Faith Johnson. "Hun verlies is tragisch en traumatisch. We zullen voor hen blijven bidden en hoewel we Zoe niet terug kunnen brengen, hopen wij dat dit oordeel hen helpt bij het verwerkingsproces."



Vader Jim Hastings had ook een boodschap voor de moordenaar van zijn dochter: "Ik hoop dat je mijn gezicht herinnert''. Hastings is ervan overtuigd dat Cochran, mocht hij ooit op vrije voeten komen, weer de fout in gaat. ",Ik zou het vreselijk vinden als hij dit iemand anders aandoet", zegt hij tegen Dallasnews.com.

Niet compleet

"Ik heb er alles aan gedaan om haar te beschermen terwijl ze opgroeide’’, zegt Zoe’s vader. "En nu komt ze tegenover ons huis iemand als Antonio Cochran tegen.’’ Volgens haar moeder is de familie niet meer compleet, sinds Zoe’s dood. "Ze laat een leegte achter, die je niet kunt opvullen."



De treurende vader beschrijft hoe hij en zijn vrouw aan Zoe’s jongere broers en zussen uit moesten leggen dat ‘een slechte man’ haar vermoord had. Een van jongens slaakte een kreet en heeft sindsdien niet meer gesproken over Zoe. "Het is de kinderen niet duidelijk te maken dat ze ooit nog veilig zullen zijn", vertelt Jim.