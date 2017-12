Dader geïdentificeerd: hoge Russische militair verantwoordelijk voor neerhalen MH17 FT

08u56

Bron: AD.nl 0 ANP Archieffoto: Resten van de MH17 liggen bij een verlaten wegblokkade vlakbij Nikishyne, ter noordwesten van Grabovo. Het MH17-onderzoeksteam heeft de identiteit weten te achterhalen van één van de twee mannen die gezocht worden in verband met het neerhalen van de Malaysia Airlines-vlucht op 17 juli 2014 . Het blijkt te gaan om een hoge Russische kolonel-generaal, Nikolai Fedorovitsj Tkatsjev, bijgenaamd 'Delfin'. Dat meldt RTL Nieuws.

Volgens onderzoeksteam Bellingcat toont analyse aan dat het Russische leger wel degelijk een rol speelde bij het veroorzaken van de ramp, die 298 mensen het leven kostte.

Ten tijde van het neerhalen van de MH17 was kolonel-generaal Tkatsjev in Oost-Oekraïne actief om de rebellen beter te laten samenwerken. Vorig jaar riep het Joint Investigation Team (JIT) de hulp in van het publiek. Ze publiceerden een afgeluisterd telefoongesprek met daarop de stem van 'Delfin', van wie ze niet precies wisten wie het was.

Buk-raket

Het internationale onderzoeksteam maakte deze zomer al bekend zonder enige twijfel te weten dat vlucht MH17 werd neergehaald door een Buk-raket, afgevuurd vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne. De raket was een dag eerder aangeleverd vanuit Rusland.

Deze conclusie trok het Joint Investigation Team (JIT) op basis van een half miljoen video's en foto's, duizenden afgeluisterde telefoongesprekken, 1.448 waardevolle brokstukken van het toestel, resten van de Buk-raket, grondmonsters, satellietbeelden en gesprekken met zo'n tweehonderd getuigen. Zo hebben diverse getuigen de lancering van de raket gezien en gehoord. Dat gebeurde vanuit een landbouwveld ten zuiden van het dorp Snizhne.

Vinger

Het gebruikte wapen is een Buk-raket van het type 9M38 en blijkt afkomstig uit Rusland. De lanceerinstallatie is een dag voor de ramp vanuit Rusland naar Oost-Oekraïne gebracht. Vermoedelijk wilden rebellen de raket inzetten tegen Oekraïense gevechtsvliegtuigen.

Het team wilde in september echter nog niet de vinger wijzen naar Rusland. Daarvoor moest er eerst meer zicht zijn op de daadwerkelijke daders. Rusland houdt vol dat er nog nooit Russische luchtafweersystemen de grens met Oekraïne zijn gepasseerd. Het onderzoek is volgens Rusland niet objectief.

Bij de crash kwamen zes Belgen en 196 Nederlanders om het leven. De fatale vlucht was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië.