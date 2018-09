Dader die nagelbom in Boedapest liet ontploffen, veroordeeld tot levenslang TTR

12 september 2018

13u17

Bron: Belga 1 Een man die twee jaar geleden een nagelbom tot ontploffing bracht in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, is vandaag tot levenslang veroordeeld. Bij de aanslag raakten twee agenten gewond.

De explosie vond plaats op een zaterdag, nabij de Franz Liszt Muziekacademie, in een buurt met veel restaurants en bars. Vlakbij ligt ook een nachtclub die enkele jaren geleden reeds het doelwit was van een bomaanslag, wat toen aan interne maffiatwisten werd toegeschreven. De twee agenten, een man en een vrouw, patrouilleerden in de buurt, toen de bom ontplofte. Het ging om een bom met een aanzienlijke hoeveelheid springstof.



De 25-jarige dader, enkel bekend met zijn initialen LGP, kreeg levenslang wegens terrorisme en poging tot moord, zo meldt het Hongaarse staatspersagentschap MTI.

Het motief van de dader blijft onduidelijk.

#Explosion of some kind, felt shockwave 200m #corinthia hotel #budapest #oktogon intersection pic.twitter.com/gC0DRupETV dirk hellebaut(@ dirkhellebaut) link