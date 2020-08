Dader aanslagen Christchurch zal het woord niet nemen op proces jv

26 augustus 2020

08u26

Bron: ANP/AFP/DPA/BELGA 0 De dader van de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch zal donderdag tijdens de rechtszaak tegen hem het woord niet nemen. In de plaats daarvan zal een hem toegewezen advocaat een korte verklaring van hem voorlezen. Dat bevestigt het High Court in Christchurch.

Woensdag is de derde dag van het proces tegen de extreemrechtse Brenton Tarrant, die in maart vorig jaar 51 mensen doodde en 49 mensen verwondde bij aanslagen op twee moskeeën.

De 29-jarige Brenton Tarrant, die had beslist om zichzelf te vertegenwoordigen in de rechtszaak, heeft de kans om donderdag het hof toe te spreken op de laatste dag van het proces. Lang werd ervoor gevreesd dat Tarrant zijn spreektijd zou gebruiken voor de verspreiding van zijn extreemrechtse standpunten.

Tijdens de zitting van woensdag kwamen nabestaanden van slachtoffers aan het woord. De vader van het jongste slachtoffer, de 3-jarige Mucaad Ibrahim, overleefde de aanslag wel. Hij zegt dat hij Tarrant nooit kan vergeven. "Je moet weten dat ware gerechtigheid op je wacht in het volgende leven. Je hebt mijn zoon gedood en voor mij voelt het alsof je heel Nieuw-Zeeland hebt vermoord."

De rechtbank heeft in eerdere getuigenissen al gehoord dat Tarrant bewust de jonge Mucaad Ibrahim heeft neergeschoten, terwijl hij door de al-Noor-moskee liep.

John Milne, wiens 14-jarige zoon Sayyad werd doodgeschoten door Tarrant, zegt dat hij psychische problemen heeft gekregen door de terroristische aanval. Hij zei tijdens de zitting dat hij de terrorist wel vergeven heeft. "Mijn hart is gevuld met een grote leegte. Die stroomt pas weer vol als ik Sayyad zie in de hemel. Ik hoop jou daar ook te zien, Brenton. En als je de kans krijgt, zou ik het mooi vinden als je sorry zegt tegen Sayyad. Ik weet zeker dat hij je ook al vergeven heeft."

De 29-jarige Tarrant heeft eerder zijn daden al bekend. Volgens de aanklagers was hij zelfs van plan om nog een derde moskee aan te vallen, maar hij werd voordat dat kon al aangehouden. Donderdag zal het openbaar ministerie nog het woord nemen, waarna rechter Cameron Mander een straf zal uitspreken. Dat kan nog donderdag gebeuren of eventueel maandag. Als Tarrant tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wordt veroordeeld, zou dat voor het eerst zijn in Nieuw-Zeeland.