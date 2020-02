Daarom worden mensen mogelijk een tweede keer besmet met het coronavirus YV

28 februari 2020

11u10

Bron: Reuters 0 In China werd bij aantal patiënten al voor een tweede keer het coronavirus vastgesteld. Voordien werd gezegd dat mensen immuun werden voor het virus na een eerste besmetting. Waarom worden ze dan opnieuw ziek?

Een vrouw in Japan, die als toergids werkt, hoorde gisteren voor de tweede keer dat ze met het coronavirus besmet was. Op 29 januari werd de eerste keer het virus vastgesteld bij de vrouw. Vijf dagen later testte ze alweer negatief, en mocht ze het ziekenhuis verlaten. Eerder werd al gemeld dat Chinese patiënten die ontslagen werden uit het ziekenhuis, opnieuw positief testten voor het coronavirus.

Geen antilichamen of “bifasisch” verloop

Waarom sommige patiënten opnieuw ziek worden door het virus, is voorlopig nog niet zeker. Herstellende patiënten hebben volgens experts mogelijk nog niet genoeg antilichamen opgebouwd en daarom nog geen immuniteit voor het coronavirus ontwikkeld.

Het virus zou ook ‘bifasisch’ kunnen zijn, waardoor ziektesymptomen in twee aparte periodes voorkomen. Een patiënt kan een aantal dagen ziek zijn, daarna even “genezen” zijn, om terug te hervallen.

Te vroeg genezen verklaard

Een andere oorzaak voor de ‘tweede besmetting’ ligt wellicht bij testfouten. Zo belandde op 21 februari een patiënt opnieuw in het ziekenhuis, toen een latere test positief terugkwam. De patiënt mocht het ziekenhuis verlaten na een neus- en keelafname, maar dokters vonden pas bij een derde test het virus terug in de lagere luchtwegen.

Daarnaast zouden sommige patiënten die gezond genoeg zijn om het ziekenhuis te verlaten, nog een tijd drager kunnen zijn van het virus. Dat blijkt uit een studie de Amerikaanse Medische Associatie, die vier patiënten in het Chinese epicentrum, Wuhan, onderzocht.

Niet besmettelijk

Song Tie, vicedirecteur van een lokale gezondheidsorganisatie in een provincie in China, zei tijdens een persbriefing dat 14 procent van patiënten in de provincie opnieuw positief testten, desondanks ze het ziekenhuis mochten verlaten. Gelukkig leek dat de patiënten niemand anders besmetten. Daaruit leidde hij af dat besmette personen antilichamen aanmaken, en daarna niet meer besmettelijk zijn.

In China werden tot nu toe 36.117 patiënten genezen verklaard, en mochten ze ziekenhuizen verlaten, volgens officiële gegevens. Dat is ongeveer 46 procent van het totaal aantal besmettingen op het vasteland van China.

Meer over China

gezondheid

ziekten