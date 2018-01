Daar zitten ze dan: Saoedische vrouwen zien hun ploeg voor het eerst live winnen FT

Deze vrouw juicht omdat haar ploeg, Al-Ahli, net gescoord heeft. Saoedische vrouwen zagen hun favoriete spelers deze avond voor het eerst live met 5-0 winnen. Daar zaten ze dan, in de tribune van het Koning Abdullah-stadion in de Saoedische stad Jeddah. Ze zagen er hun ploeg, Al-Ahli, met 5-0 winnen. Vrouwen in het strenge moslimland hebben sinds vandaag opnieuw wat meer bewegingsvrijheid, maar moesten de voetbaltempel wel nog betreden via aparte ingangen.

Twee jaar geleden nog werd een Saoedische vrouw gearresteerd omdat ze als man vermomd geprobeerd had een voetbalstadion in het streng islamitische land binnen te glippen. Vandaag mochten vrouwen voor het eerst in het bestaan hun ploeg wel live naar de overwinning schreeuwen. En dat deden ze: de elf mannen op het veld wonnen de strijd tegen Al-Batin met liefst 5-0. Misschien met dank aan de vrouwen?

Minstens 1.200 tickets werden op voorhand aan vrouwelijke fans en gezinnen verkocht. Beide ploegen hadden ook voetbaltruitjes tegen verlaagde prijzen aangeboden om vrouwelijke supporters aan te trekken. Velen van hen droegen een sjaal boven hun kleding.

Ook morgen mogen vrouwen in hoofdstad Riyad een wedstrijd bijwonen. En ook volgende week zijn ze welkom in de oostelijke stad Damman. Het zijn de drie grootste voetbalstadions van het land die hun deuren nu dus openzetten voor het vrouwelijke geslacht. Al moesten de vrouwen in de daartoe bestemde familievakken zitten, met man en kinderen, en werden ze strikt gescheiden van mannelijke vrijgezellen. Zelfs aan de ingang van het stadion. Ook restaurants en andere faciliteiten in het stadion kregen aparte ruimtes voor vrouwelijke fans. Volgens de BBC werden ze ook verplicht een loszittende abaya of zwarte jasjurk te dragen en een hoofddoek.

Voetbal is de belangrijkste sport in Saoedi-Arabië, dat zich ook heeft geplaatst voor het WK deze zomer in Rusland.

Een sjaal gedrapeerd over de abaya: zo betreden vrouwen het Koning Abdullah-stadion. Ze mogen voor het eerst een voetbalmatch bijwonen.

