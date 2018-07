Daar zijn de theorieën over de dubbelgangster van Melania Trump weer jv

13 juli 2018

12u19

Bron: news.com.au 0 Donald en Melania Trump zetten dinsdag voet op Belgische bodem en prompt doken de complottheorieën over een mogelijke dubbelgangster van de Amerikaanse First Lady weer op. Fake of niet?

Vorig jaar in oktober werd er al geopperd dat er een valse Melania in omloop zou zijn. Actrice en comedian Andrea Wagner Barton lanceerde de theorie op haar Facebook: "Wil de echte Melania nu opstaan aub?" Trump specificeerde toen tijdens een persconferentie: "Mijn vrouw Melania, die hier toevallig naast mij staat". Dat zou je volgens Wagner Barton enkel zeggen als dat NIET het geval zou zijn. Haar post ging viraal.

En nu is het weer prijs. Foto's van het presidentskoppel dat in Melsbroek samen uit Air Force One stapte, wakkeren de vlam van de dubbelgangertheorie opnieuw aan. Volgens de aanhangers ervan leek mevrouw Trump niet op zichzelf te lijken. Bewijs in hun ogen dat ze inderdaad een stand-in heeft. Nog koren op de molen voor de 'believers': een van de bodyguards van Melania Trump lijkt sprekend op haar.

De 48-jarige Melania Trump verscheen een tijdlang niet in het openbaar. Ze zou een nierziekte gehad hebben en op 14 mei een operatie ondergaan hebben. Ze verbleef vijf dagen in het ziekenhuis en liet zich een maand niet zien. Volgens sommigen was het een excuus om te verhullen dat ze zich met haar twaalfjarige zoon Barron weer had teruggetrokken in de Trump Tower in New York. Anderen meenden dat ze een facelift had laten uitvoeren.

Waarom een dubbelgangster? Die zou de First Lady soms moeten vervangen voor publieke optredens. Vandaar ook dat Melania vaak een zonnebril draagt, en andere accessoires of kledingstukken die haar gezicht deels bedekken.

Hillary Clinton kreeg in 2016 eveneens af te rekenen met dat soort theorieën. Toen stelden sommigen dat ze niet alleen een stand-in gebruikte maar zelfs een hologram om zich te laten vervangen nadat ze onwel was geworden tijdens haar presidentscampagne.

This new Melania double is weak sauce. #wheresmelania pic.twitter.com/yAsbR7CuQJ Johnny Killoran(@ metroville) link

Fake Melania is back y’all pic.twitter.com/EuaTpPkjPN James St. James(@ JSJdarling) link

Melania's body double? pic.twitter.com/itBES20eLb Jarica Davis 🌊(@ jaricadavis) link

I swear that this looks like fake Melania. pic.twitter.com/nudfbyqMrJ Nurse Ratchett(@ mycrankyboosez) link

Melania Trump has a secret service agent who looks strikingly similar -- it's fuelling a wild conspiracy theory https://t.co/q9wcsBA0oI pic.twitter.com/UHPjKs2ysn Business Insider AUS(@ BIAUS) link