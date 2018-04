Daar is de zon, daar is hetzelfde probleem weer: Nederlandse politie redt hond uit snikhete auto ADN

20 april 2018

11u25 5 Hoge temperaturen en het is steevast prijs: honden die worden achtergelaten in bloedhete auto’s en (bijna) sterven. De politie in het Nederlandse Diemen redde gisteren een oververhitte jonge bouvier.

Een toevallige voorbijganger had het dier in de wagen gezien en schakelde meteen de politie in. De agenten sloegen een raam van de auto kapot om de viervoeter te bevrijden. De politie roept nogmaals op om dieren of kinderen niet in de auto achter te laten met temperaturen boven de 15 graden. Het baasje van de bouvier krijgt een PV en moet de rekening van de Dierenambulance en de ingeslagen ruit betalen. Het hondje kwam er gelukkig enkel met de schrik vanaf.

Politie Diemen Ouder-Amstel Laat uw dier niet in de auto! De lente is begonnen en de temperaturen zijn direct erg aangenaam. Aangenaam voor ons! Voor de dieren is dit temperatuurverschil erg groot en zij moeten daar dan ook...

Lees ook: Mechelse herder overleeft snikhete uren in wagen niet