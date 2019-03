Daan zat in de tram van de schietpartij in Utrecht: “Ik liep naar voor in de tram om te vluchten maar de deuren waren nog niet open” Redactie

19 maart 2019

10u37

Bron: RTL 0

Daan zat gisteren in de tram waar Gökmen Tanis begon te schieten. Hij had niet meteen door wat er aan de hand was. “Ik dacht dat er een ongeluk was gebeurd”, vertelt hij aan de Nederlandse zender RTL. “Maar toen zag ik een schutter met een pistool recht omhoog.” Daan probeerde te vluchten, maar de deuren van de tram waren nog niet open. Toen iemand ertegen begon te schoppen, werden de deuren geopend door de tramchauffeur.