Daan (5) en Teun (7) redden oma Ans die plots onwel wordt: “Zo snel mogelijk 112 gebeld” Mitchel Suijkerbuijk

01 februari 2019

00u38

De 'toppers van het jaar' worden ze op sociale media al genoemd. De jonge Daan (5) en Teun (7) ten Brink uit 'S-Heerenberg in de Nederlandse provincie Gelderland verrichten gisterenmorgen bij hun oma Ans (75) een heldenactie. Uit het niets raakte hun oma onwel. De broertjes kwamen meteen in actie en Teun belde zo snel hij kon 112. "Ik ben heel erg geschrokken."

Uren later zijn de broertjes nóg onder de indruk van wat ze 's ochtends meemaakten. Wat een gezellig ochtendje had moeten worden, liep uit op een stressvol avontuur dat ze niet snel vergeten.

Bewusteloos

Oma Ans, die COPD heeft en al grieperig was, zou bij haar thuis een ochtend op de jongens - die vrij van school waren - passen. Haar kleinkinderen zaten aan tafel in de keuken.



Oma was boterhammen aan het smeren en pakte haar tabletten. Ineens liet ze haar medicijnendoosje vallen. Ze viel op de grond. Bewusteloos. “’Wat gebeurt hier?’, dachten we allebei. Het gebeurde echt opeens”, zegt Teun.



De jongens deden er alles aan hun oma te redden. Teun rende het huis door, op zoek naar een telefoon. Tegelijkertijd bleef Daan bij zijn oma en probeerde hij rustig te blijven. “Ik was zó blij toen ik boven eindelijk een telefoon vond. Beneden kon ik die nergens vinden”, zegt Teun. Zo snel hij kon belde hij 112. Iets dat zijn ouders hem geleerd hadden. “Zij zeiden weleens: ‘als er iets ergs is en je weet niet wat je moet doen, bel dan dat nummer.’ Ik weet dat je niet zomaar voor de grap moet bellen, alleen bij iets ergs. Nu ging het écht niet goed. Ik wist zeker dat ik kon bellen.”

Supertrots

Aan de lijn met de meldkamer kon Teun volgens de politie goed uitleggen wat er aan de hand was en waar ze waren. De ambulance en politie konden daardoor snel hulp verlenen en oma werd overgebracht naar het ziekenhuis.



Op de kalender zochten de jongens vervolgens het nummer van vader Dennis op. Hij en zijn vrouw Mieke zijn ‘supertrots’ op hun zoons. Dennis: “Ook al hebben we het er al vaker met ze over gehad, dat ze toch op het juiste moment 112 bellen is goed om te zien.”



De jongste van de twee, Daan, bleef vooral rustig. Ondanks de situatie raakte hij niet in paniek. “Ik ben wel geschrokken. Als zoiets weer gebeurt en Teun is er niet bij, zou ik ook 112 bellen.”

Tekeningen

Op Facebook worden de jongens overladen met complimenten. ‘Hulde voor deze twee mannekes', schrijft de politie Montferland. ‘Superkanjers', ‘wat een toppers’ en ‘deze jongens verdienen een pluim', reageren anderen. Het maakt de jongens ‘best wel trots'. Teun: “Het is heel leuk dat ze dit zeggen. Maar ik ben nog veel blijer dat het met oma beter gaat.”



Oma Ans ligt nog in het ziekenhuis. Ze raakte volgens Mieke vermoedelijk bewusteloos doordat haar longen vol vocht zaten. Om hun grootmoeder te steunen, maken de jongens tekeningen voor haar. Teun: “Ik maakte me zo'n zorgen. Ik hoop dat ze zich snel goed voelt.”