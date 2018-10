Da's lef hebben: een van meest gezochte Spaanse drugsbaronnen duikt op in muziekclip TT

06 oktober 2018

20u57

Bron: Belga 4 Een van de meest gezochte drugbaronnen in Spanje heeft lef. Francisco Tejón is opgedoken in een muziekclip van een reggaeton-zanger. "Hij is het, er bestaat geen twijfel over", zegt een politiewoordvoerder in de krant El Mundo. De politie is de video nu aan het analyseren.

Sinds zijn broer Antonio (34) in juni werd opgepakt, is de 39-jarige Francisco Tejón de enige leider van de beruchte clan "Los Castanas". De politie vermoedt dat de bende 70 procent van de lucratieve hasjhandel in de Andalusische provincie Cadiz controleert.

De arme regio rond La Línea de la Concepción, in de buurt van Gibraltar, is al decennialang een drugsbolwerk. De drugs worden via de Straat van Gibraltar vanuit Marokko naar Spanje gesmokkeld, om vervolgens naar heel Europa verspreid te worden.

De oudste Tejón-broer duikt nu dus op in een clip van de zanger Clase A. De twee zijn er onder meer te zien in een luxewagen, een Bentley Continental, en feestend met champagne in een huis vol schaarsgeklede vrouwen.