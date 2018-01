Dé schrik van iedereen die ooit al een muziekinstrument meenam aan boord van een vliegtuig FT

16u33 7 Facebook Myrna Herzog Reizen, het verloopt niet altijd even vlekkeloos en dat is nog een understatement wanneer je de bagage van de Braziliaanse Myrna Herzog ziet. De vrouw kreeg net geen zenuwinzinking toen ze iets op de bagageband zag liggen dat leek op haar zeventiende-eeuwse viola da gamba.

De muzikaal directeur en dirigente bij het Duitse Phoenix Ensemble vloog met de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia, die haar had beloofd het muziekinstrument met zorg het vliegtuig in- en uit te dragen. Is dat even anders uitgedraaid. "Alitalia haat muzikanten", schreeuwt Herzog in haar Facebookpost waaraan ze ook enkele foto's heeft gehangen. "Ze hadden me verzekerd dat iemand dit instrument met veel zorg aan boord zou dragen, in de hand. Ze is helemaal gevandaliseerd: het lijkt wel alsof er een auto overgereden is."

Ondertussen rijst de vraag of haar verhaal wel helemaal klopt. Want wie laat een zeventiende-eeuws instrument nu alleen achter in het laadruim van een vliegtuig? En waarom zou je geen verzekering afsluiten voor spullen die zo waardevol zijn? Dat zegt ook een celliste die op het bericht heeft gereageerd: "Waarom boek je in godsnaam geen extra stoel voor zoiets? Ik hou mijn instrument altijd dicht bij mij, laat het niet meer dan 50 centimeter achter of naast me staan. Dit is sowieso geen normale bagage, hier sluit je verzekeringen voor af, boek je extra stoelen voor." Zou Myrna hier wat extra centjes geroken hebben of is het inderdaad gewoon brute pech?

Facebook Myrna Herzog

Zelf antwoordt ze dat ze geen extra zetel kon boeken omdat het vliegtuig volledig vol was, "daarom werd me vriendelijk beloofd dat er veel zorg voor zou gedragen worden". De vrouw heeft intussen klacht ingediend bij de luchtvaartmaatschappij, maar krijgt geen antwoord. Ze postte naar eigen zeggen ook foto's op de Facebookpagina, maar die werden tot tweemaal toe verwijderd. In een tweede post plaatste ze nog het document waarin van de schade melding wordt gemaakt.

Regels

Welke regels luchtvaartmaatschappijen hanteren voor het vervoeren van muziekinstrumenten, loopt uiteen. Bij budgetvlieger Easyjet bijvoorbeeld mogen muziekinstrumenten enkel als handbagage mee als die, met inbegrip van de koffer, niet groter zijn 30 x 120 x 38 centimeter. Violen, altviolen, piccolo’s, fluiten, klarinetten, bugels en trompetten vallen binnen die afmetingen. Wel kan een boordcommandant anders beslissen of kan het zijn dat er geen plaats meer is in de opbergvakken in de cabine. Grotere instrumenten (met uitzondering van cello’s) moeten bij Easyjet altijd worden ingecheckt op voorwaarde dat een extra kost wordt betaald en een extra stoel is geboekt. Ook bij Brussels Airlines en Ryanair gelden die regels.