D-Day voor Boris Johnson: waarom dit een cruciale dag wordt voor de brexit

03 september 2019

09u09 0 De regering van premier Boris Johnson en het Britse parlement staan vandaag voor een zware confrontatie. Oppositiepartij Labour heeft samen met onder anderen enkele Conservatieve ‘rebellen’ een motie ingediend die een harde brexit, zonder akkoord met de EU, moet voorkomen. Een overzicht van wat voorafging en wat vandaag speelt.

Wat voorafging

Johnson zorgde vorige week voor een daverende verrassing met zijn aankondiging het Lagerhuis vanaf volgende week vijf weken naar huis te sturen – officieel wegens het congresseizoen en de troonrede op 14 oktober. Daarmee kon de regering van Johnson de opening van het parlementaire jaar uitstellen en het voor parlementsleden moeilijk, zo niet onmogelijk, maken om een brexit zonder deal tegen te houden. Queen Elisabeth II stemde in met de opschorting.

Kan het parlement Boris Johnson nog stoppen?

Het Britse parlement komt vandaag voor de eerste keer sinds de vakantie opnieuw bij elkaar. Omdat ze dus weinig tijd hebben, hopen de parlementariërs vandaag wraak te kunnen nemen op Johnson door de no deal wettelijk onmogelijk te maken. Die parlementariërs komen niet alleen uit Labour, ook Liberaal-Democraten en Schotse vertegenwoordigers steunen de motie, net als Conservatieven die een no deal-brexit niet zien zitten. Om die reden worden Conservatieven zoals Philip Hammond en Rory Stewart ‘rebellen’ genoemd.

Die parlementariërs over de partijgrenzen heen hopen vandaag meteen de agenda te kunnen overnemen om wetgeving goed te keuren die de regering verplicht opnieuw uitstel voor de brexit te vragen in Brussel, ditmaal tot 31 januari 2020. In het voorstel krijgt Johnson nog twee andere opties: tegen 19 oktober een akkoord met de EU door het parlement laten goedkeuren, of het parlement achter een no-dealbrexit krijgen. Om over het voorstel te kunnen stemmen, moet het parlement een spoeddebat krijgen van parlementsvoorzitter of ‘speaker’ John Bercow, die vandaag dus ook een cruciale rol zal spelen.

Als dat debat er niet komt of het wetsvoorstel niet wordt goedgekeurd, kan het parlement nog terugvallen op het oorspronkelijke plan van Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn: een motie van wantrouwen indienen. Als die motie verworpen wordt, heeft het parlement verloren en kan Johnson wellicht zijn zin krijgen: op 31 oktober zijn land uit de EU krijgen, zonder akkoord.

Als de motie van wantrouwen toch wordt goedgekeurd, heeft Corbyn veertien dagen de tijd om een ​​alternatieve regering te vormen. Maar dat lijkt nu al een weinig realistisch scenario. Verschillende Conservatieve rebellen hebben al aangegeven dat ze nog steeds niet bereid zijn het plan om Jeremy Corbyn in Downing Street 10 te installeren, te steunen.

Worden nieuwe verkiezingen onvermijdelijk?

De premier liet gisteren eerst weten dat hij geen verkiezingen wil, als de motie wordt aangenomen. Meerdere bronnen rond Johnson zeggen echter dat hij wel degelijk nieuwe verkiezingen wil, als de motie tegen de harde brexit wordt aangenomen. Dat zou dus een meesterzet kunnen zijn. Johnson rekent erop -en de peilingen lijken hem gelijk te geven- dat hij een ruime overwinning zou halen bij eventuele verkiezingen. De voormalige Labour-premier Tony Blair waarschuwde gisteren nog dat nieuwe verkiezingen een “valstrik” zijn van de Tories, omdat die weten dat Corbyn niet erg populair is en nieuwe verkiezingen daardoor in hun voordeel zouden uitdraaien.

Over de mogelijke verkiezingen, die volgens een hooggeplaatste regeringsbron op maandag 14 oktober zouden plaatsvinden, zou dan woensdag gestemd moeten worden.

Johnson kan het parlement zelfs nog op een andere, iets meer technische manier dwarsbomen. Mocht het de oppositie lukken deze week een wet aan te nemen tegen een harde brexit, dan is die pas van kracht als de koningin haar handtekening heeft gezet. Het is Johnson die de wet naar de koningin moet sturen, een taak die hij dus op de lange baan zou kunnen schuiven.

Kan het parlement vandaag dat scenario vermijden of krijgt Johnson zijn zin? Dat antwoord krijgen we wellicht in de loop van de late namiddag. In de aanloop naar de parlementaire zitting zakte de waarde van het Britse pond voor het eerst sinds januari 2017 onder 1,20 dollar.

Bekijk ook: Voor u uitgelegd: de volledige brexitsaga in 120 seconden

