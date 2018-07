Cyprus puft zeker tot het weekeinde onder een hittegolf KVE

04 juli 2018

16u57

Bron: Belga 0 De bewoners en toeristen op het eiland Cyprus in de Middellandse Zee puffen onder een loden hitte. Vandaag steeg het kwik in de hoofdstad Nicosia naar 40 graden Celsius in de schaduw.

De mensen worden via radio en televisie opgeroepen niet te lang buiten in de zon te blijven, lichte katoenen kledij te dragen en veel water en geen alcohol of frisdranken te drinken. Zieke mensen blijven beter binnen, klinkt het.

De temperatuur zou pas in de loop van het weekeinde naar een meer normale 37 graden "dalen", aldus de weerdiensten.