Cyprus opent luchthaven, maar niet voor reizigers uit België YV

09 juni 2020

14u22

Bron: Belga, Reuters 0 Cyprus heeft dinsdag zijn luchthaven geopend voor toeristen uit dertien landen na bijna drie maand in lockdown. Dat meldt de Cypriotische staatsradio RIK. Reizigers uit België mogen nog niet naar het eiland afzakken.

De reizigers die Cyprus betreden hoeven niet in verplichte quarantaine. Tot 20 juni moeten zij wel voor de afreis een coronatest ondergaan. De maatregel geldt voor toeristen uit dertien landen: Duitsland, Oostenrijk, Malta, Griekenland, Israël, Bulgarije, Finland, Slovakije, Slovenië, Litouwen, Noorwegen, Denemarken en Hongarije.

Dinsdagvoormiddag landde een eerste vliegtuig weer op Cypriotische bodem en werd het verwelkomd door de minister van Transport. Het toestel, dat opgestegen was in Israël en voet aan grond zette in Larnaca, telde 22 reizigers aan boord.



Na 20 juni zal Cyprus zijn grenzen openen voor een tweede groep landen. Dan kunnen reizigers uit Zwitserland, Tsjechië, Polen, Roemenië, Kroatië en Estland weer naar het eiland. Ook zij moeten wel een coronatest afleggen.

Meer over België

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

Finland

Griekenland