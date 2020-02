Cyprus onderschept schip met tachtig migranten ttr

03 februari 2020

14u43

Bron: belga 2 De Cypriotische autoriteiten hebben aan de oostelijke kust van het eiland een boot met tachtig migranten onderschept, zo heeft de staatsomroep RIK vandaag bericht.

Een patrouilleboot van de politie escorteerde het twaalf meter lange schip naar de haven van Larnaca. De nationaliteit van de opvarenden was niet meteen duidelijk. Maar naar aangenomen zijn ze in Libanon of Syrië vertrokken.



De meeste migranten in het oosten van de Middellandse Zee komen vanuit Turkije in Griekenland. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat het om net geen 60.000 mensen, het hoogste aantal sinds 2016.

Vorig jaar belandden er ook ongeveer 10.000 op Cyprus, na zowat 7.761 in 2018 en 4.582 in 2017.

De Cypriotische president Nicos Anastasiades heeft eerder bij de Europese Unie om hulp bij het herbergen van de migranten aangedrongen.