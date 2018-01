Cyprus krijgt "grootste casino van Europa" KVE

19u21

Bron: Belga 2 rv Zo moet 'The City of Dreams' er gaan uitzien. In Cyprus komt tegen 2021 een nieuw toeristisch complex met het grootste casino van Europa. Dat moet de economie op het eiland, dat sterk afhankelijk is van buitenlandse bezoekers, een boost geven.

Het project 'City of Dreams Mediterranean' werd vandaag voorgesteld door de initiatiefnemers Melco International (uit Macao) en Cyprus Phassouri Limited. Het toeristische complex komt in Limassol aan de zuidkust en zal zo'n 600 miljoen euro gaan kosten. Het telt 500 hotelkamers, 11 restaurants, 136 speeltafels en 1.200 gokmachines op een oppervlakte van meer dan 6.000 vierkante meter.

Volgens president Nicos Anastasiades zal het project "een significante impact" hebben op het bruto binnenlands product (bbp) van Cyprus. "De bijdrage, in ruime zin, wordt geschat op 700 miljoen euro per jaar, of 4 procent van het bbp", zei hij. Cyprus verwacht zo'n 300.000 extra toeristen per jaar.