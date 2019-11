Cypriotische politie rolt bende mensensmokkelaars op ES

10 november 2019

18u29

De Cypriotische politie heeft een slag toegebracht aan een bende mensensmokkelaars. Twee vermoedelijke mensensmokkelaars zijn opgepakt, zegt de Cypriotische politie zondag.

De twee vermoedelijke mensensmokkelaars die opgepakt zijn, zouden betrokken geweest zijn bij een overvaart van 131 migranten vanuit Turkije naar Cyprus begin november. De voorbije dagen werden al drie andere vermoedelijke mensensmokkelaars in Cyprus in het oosten van de Middellandse Zee opgepakt.

De Cypriotische regering vroeg de EU al om hulp voor de problematiek. In de eerste 9 maanden van het jaar zouden er volgens de politie bijna 9.000 migranten opgepakt zijn. In 2016 waren het er 2.936. In 2017 steeg hun aantal tot 4.582 en in 2018 tot 7.761.

Op Cyprus, een land dat 850.000 inwoners telt, leven momenteel ruim 20.000 migranten en vluchtelingen, van wie de status nog niet uitgeklaard is. De opvangcentra zitten volgens mediaberichten overvol. Cyprus ligt ongeveer 70 kilometer van de Turkse en 90 kilometer van de Syrische kust.