Cycloon Idai veroorzaakte meer dan 2 miljard dollar schade LH

12 april 2019

16u47

Bron: Belga 0 De dodelijke passage van cycloon Idai in Mozambique en Zimbabwe en de overstromingen in Malawi zouden die landen meer dan 2 miljard dollar aan schade kosten. Dat werd berekend door de Wereldbank.

"De eerste schattingen wijzen op meer dan 2 miljard dollar aan kosten voor de heropbouw van infrastructuur en aan impact op het levensonderhoud door de cycloon Idai in Malawi, Mozambique en Zimbabwe. En de inschatting van de schade en nodige heropbouw is nog lopende", klinkt het. "Tot nu toe zijn drie miljoen mensen getroffen, in de ergst getroffen gebieden met een bijna totale schade.”

Volgens de laatste gegevens van de lokale overheden is er sprake van bijna duizend dodelijke slachtoffers door Idai. Bijna 2 miljoen mensen zijn getroffen door schade, van wie 1,8 miljoen in Mozambique. Onder hen hebben 165.000 mensen hun vernielde woning moeten verlaten.

Enkele dagen voor de doortocht van Idai zorgde hevige regenval al voor een zestigtal doden in Malawi. Bijna 900.000 mensen werden er getroffen door schade.