Cycloon Idai eist tientallen doden in zuiden van Afrika FVI

16 maart 2019

16u19

Bron: Belga 0 In Zimbabwe en Mozambique zijn minstens 43 mensen om het leven gekomen na de doortocht van cycloon Idai vrijdagavond en zaterdagochtend. Het gaat om de ergste orkaan in de regio in meer dan tien jaar.

In het oosten van Zimbabwe kwamen minstens 24 mensen om het leven door overstromingen als gevolg van de cycloon. Zowat 40 mensen zijn vermist. Huizen, straten en velden werden overstroomd. Hulpdiensten hebben het moeilijk, de getroffen regio te bereiken, omdat het water bruggen heeft weggeslagen.

In Mozambique is sprake van minstens 19 doden na de doortocht vrijdagavond van Idai. De havenstad Beira was zo goed als volledig van de rest van het land afgesloten en moet het zonder elektriciteit, telefoonlijnen of luchthaven stellen.

De storm is de zwaarste in meer dan tien jaar in de regio. De wind haalde snelheden tot 200 kilometer per uur.

Sinds begin deze week had zuidelijk Afrika voorafgaand aan de tropische storm al met zware regenval en overstromingen te kampen, waarbij in Mozambique 66 mensen om het leven kwamen en 111 anderen gewond raakten.