Cycloon Idai eist meer dan honderd doden in zuiden van Afrika

17 maart 2019

17u20

Bron: Belga 0 In Zimbabwe en Mozambique zijn meer dan honderd mensen om het leven gekomen na de doortocht van cycloon Idai vrijdagavond en zaterdagochtend. Dat hebben leidinggevenden en plaatselijke media vandaag bekendgemaakt. Het gaat om de ergste orkaan in de regio in meer dan tien jaar tijd.

In Zimbabwe kwamen minstens 65 mensen om het leven, in Mozambique 48 mensen. In beide landen zijn er nog tientallen vermisten.