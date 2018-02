Cycloon Gita trekt over Tonga, eiland uit voorzorg zonder stroom gezet EB

12 februari 2018

15u41

Bron: DPA 0 De cycloon Gita is vandaag kort na middernacht (12.00 uur Belgische tijd) over de eilandengroep Tonga getrokken. Het hoofdeiland was in duisternis gehuld gezien de bevoegde autoriteiten uit voorzorg de stroomvoorziening hadden afgesloten.

Het oog van de wervelstorm trok over het zuiden van Tongatapu, het belangrijkste eiland van de archipel in de Stille Oceaan, als een storm van de categorie 4 met destructieve wind van ongeveer 233 km per uur, aldus het Amerikaanse Typhoon Waarschuwingscentrum.

Het hele eiland, waaronder ook de hoofdstad Nuku'alofa, zat zonder stroom. Volgens het Rode Kruis zijn minstens drie huizen vernield.

Meteorologen hebben voorspeld dat de storm nog zal aanzwengelen tot een cycloon van de categorie 5. De exacte impact voor het eiland, waar zowat 75.000 mensen leven, zal pas morgen duidelijk zijn. De politie heeft tot dan een uitgaansverbod ingesteld. Intussen is echter als gevolg van de storm het dak weggeblazen van het gebouw waar de weerdienst van Tonga is gehuisvest. Daarbij raakte ook de apparatuur beschadigd waardoor de autoriteiten nu voor weerupdates moeten rekenen op de meteorologische diensten op Fiji.