Cycloon Bulbul bereikt kust van India en Bangladesh kv

10 november 2019

03u26

Bron: Belga 0 De cycloon Bulbul heeft gisteravond de kust van de Zuid-Aziatische landen India en Bangladesh bereikt. De storm trof het land rond de mangrovebossen van Sundarbans, zeiden de autoriteiten. Die verbinden de Indiase deelstaat West-Bengalen met Bangladesh. Er is nog niets geweten over mogelijk schade of slachtoffers.

De storm was al licht afgezwakt en haalde nog windsnelheden tot 120 kilometer per uur, verklaarde meteoroloog Ayesha Khatun.

In Bangladesh hebben 300.000 mensen uit voorzorg hun huis verlaten, delen de lokale autoriteiten mee. In totaal moesten 1,8 miljoen mensen in kustgebieden in het land in veiligheid worden gebracht. Meteorologen verwachten dat Bulbul hevige regenval met zich meebrengt. In 1991 kwamen in Bangladesh meer dan 100.000 mensen om bij de doortocht van een cycloon.



In India moesten gisteren ongeveer 120.000 mensen hun huis verlaten. Op de luchthaven van de stad Kolkata werden de activiteiten voor twaalf uur stilgelegd. De uitlopers van de storm hadden gisteren al hevige regen en wind veroorzaakt in de kustgebieden in het oosten van het land.