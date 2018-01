Cyberaanvallen op Nederlandse ministeries na onthulling inlichtingendienst lva

27 januari 2018

04u02

Bron: Belga, AD 0 Computersystemen van Nederlandse ministeries worden extra beveiligd omdat er meer hackpogingen plaatsvinden dan normaal. De oorzaak van de cyberaanvallen wordt gezocht in het nieuws dat de AIVD, de Nederlandse inlichtingendienst, een cruciale rol vervulde in het blootleggen van Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen, meldt het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Het gaat in elk geval om de systemen van twee ministeries, die een verhoging van het aantal aanvallen op het netwerk opmerkten. Of de opgeschroefde beveiliging ook opgaat voor alle ministeries was vrijdagavond laat nog niet bekend.

De AIVD had in 2014 ontdekt hoe een Russische hackersgroep toegang had gekregen tot het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die informatie stond aan de basis van het huidige FBI-onderzoek naar de hacks.