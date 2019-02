Curaçao blokkeert verzending hulpgoederen voor Venezuela ttr

23 februari 2019

09u35

Bron: belga 0 Op het Nederlandse eiland Curaçao is een lading hulpgoederen bestemd voor Venezuela geblokkeerd. De autoriteiten beletten dat de containers op het schip worden geladen, aldus Carlos Quintavalle, kapitein van de Seven Seas.

De regering van Curaçao, een eiland op zowat zestig kilometer van de Venezolaanse kust, liet eerder al weten zich te zullen verzetten tegen het vertrek van de hulp. "Zendingen vanuit Curaçao zullen maar gebeuren als de Venezolaanse autoriteiten hiermee instemmen", aldus de regering in een mededeling.



"Het is een kwestie van veiligheid. Natuurlijk willen we de mensen in Venezuela helpen, maar we gaan niet voor het conflict kiezen", aldus regeringswoordvoerster Corinne Leysner. De regering van president Nicolas Maduro heeft de maritieme grens gesloten en de luchtverbindingen met Curaçao opgeschort.

De hulp bestaat uit vijftig ton voedsel en medicijnen van Venezolanen die in de VS wonen. De hulpgoederen kwamen donderdag per vrachtvliegtuig aan op Curaçao. De lading maakt deel uit van het hulppakket dat de Venezolaanse oppositie onder leiding van Juan Guaido vandaag in het land wou krijgen. Guaido maakt zich sterk dat de goederen ook zullen aankomen, "wat er ook gebeurt".