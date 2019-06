Cubanen zwaaien laatste Amerikaanse cruiseschip dat land aandoet uit IB

06 juni 2019

03u22

Bron: Belga 0 Het cruiseschip ‘Empress of the seas’ is vandaag uit Cuba vertrokken en is daarmee het laatste Amerikaanse cruiseschip dat het eiland aandeed. Dat is een gevolg van de verhoogde Amerikaanse sancties tegen de communistische regering op Cuba.

De VS lieten enkele dagen geleden namelijk weten dat ze het organiseren van groepsreizen naar Cuba verbieden. Ook passagiers- en recreatievoertuigen en privé- en zakenvliegtuigen mogen niet meer naar Cuba reizen.

De ‘Empress of the seas’, die onder de vlag van de Bahama's vaart en eigendom is van de Amerikaanse firma Royal Caribbean Cruises, legde dinsdag in de haven van Havana aan voor een tweedaagse tussenstop. De aankondiging van de sancties, die woensdag van kracht werden, verraste vele passagiers. Zij werden tijdens hun bezoek aan de Cubaanse hoofdstad van de beslissing op de hoogte gebracht.

lees verder onder de foto:

Embargo

Al sinds 1962 geldt er een Amerikaans embargo tegen Cuba. Washington beschuldigt Havana er onder andere van een "destabiliserende rol" te spelen in Latijns-Amerika. Tussen januari en april deden niettemin meer dan 250.000 Amerikaanse toeristen het eiland aan, bijna het dubbele van het jaar voordien.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties keurde al tientallen keren een resolutie goed die de Amerikanen oproept om het embargo op te heffen. Voormalig Amerikaans president Barack Obama bekwam eind 2014 dan wel een historische opwarming van de relaties tussen beide landen, maar zijn opvolger, Donald Trump, draaide sinds zijn intrede in het Witte Huis in 2017 de duimschroeven weer fors aan door het embargo te versterken en de sancties op te drijven.