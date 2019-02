Cubaanse president verdedigt Maduro en veroordeelt oorlog om “Noord-Amerikaanse cultuur standaard te maken” lva

25 februari 2019

01u37

Bron: Belga 0 De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft zondag zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro verdedigd. Hij waarschuwde voor de "imperialistische dreiging" die over Latijns-Amerika hangt.

Díaz-Canel deed de uitspraken nadat hij zijn stem had uitgebracht over Cuba's nieuwe grondwet. Díaz-Canel bekritiseerde de regionale leiders die de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó steunen. Guaidó wil hulpgoederen naar Venezuela brengen voor honderdduizenden burgers van wie hij zegt dat ze dringend nood hebben aan voedsel en geneesmiddelen. De goederen komen voornamelijk uit de VS.

Aan de grens tussen Venezuela en Colombia braken er zaterdag onlusten uit toen de troepen van Maduro de humanitaire hulp tegenhielden. De president zegt dat de goederen onderdeel zijn van een Amerikaans complot om hem omver te werpen.

Kapitalisme

"De groep presidenten aan de Colombiaanse grens zagen eruit als clowns. Wie steunen ze? Al die presidenten hebben grotere problemen dan Venezuela heeft", zegt Díaz-Canel. "We leven in een tijd van imperialistische bedreigen en pogingen om het kapitalisme in Latijns-Amerika te herstellen."

"In Cuba stemmen we over onze grondwet, voor Latijns-Amerika en de Caraïben, en we stemmen ook voor Venezuela. We verdedigen Venezuela, want in Venezuela staat de waardigheid van het continent op het spel", zegt Díaz-Canel.

Díaz-Canel klaagt de "economische en culturele oorlog" aan die aan de gang is. Die heeft tot doel om "van de Noord-Amerikaanse cultuur de standaard te maken, ten koste van de identiteit van de volkeren".