Cubaanse president ontkent 'aanvallen' op VS-diplomaten in Cuba

17 september 2018

13u29

Bron: CNN 1 Cubaans president Miguel Diaz-Canel heeft ontkend dat zijn land betrokken zou zijn bij de zogenaamde 'sonische' aanvallen op VS-diplomaten. Zij liepen twee jaar geleden plots mysterieuze symptomen op. De Verenigde Staten beweren dat de Cubaanse overheid aanvallen uitvoerde op de diplomaten, maar dat wordt nu ten stelligste ontkend.

De president vertelde aan Telesur, een pan-Latijns-Amerikaanse televisiezender, dat Cuba niemand heeft aangevallen. Ook ontkent hij dat de rechten van de diplomaten geschonden zouden zijn.

Eind 2016 begonnen meerdere medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Cuba te klagen over scherpe oorpijn, hoofdpijn, oorsuizingen, duizeligheid en ze toonden tekenen van een hersenschudding. De slachtoffers beweerden dat ze in hun verblijfplaats en in hotels vreemde geluiden hadden gehoord, waarna de hoofdpijn en het gehoorverlies de kop opstaken. Onderzoek wees uit dat er wel degelijk sprake is van hersenschuddingen die niet veroorzaakt werden door een of andere slag op het hoofd van de patiënten. Aanvankelijk werd gedacht aan vermeende 'geluidsaanvallen' die zouden ingezet zijn in bepaalde kamers waar de diplomaten verbleven. Maar dat werd later dan weer uitgesloten door de FBI.

Ontkenning

De Cubaanse overheid ontkent alle betrokkenheid bij de aanvallen. De Verenigde Staten beschuldigen de Cubanen niet direct, maar de Amerikaanse ambtenaren zeggen wel dat Cuba verantwoordelijk is voor de bescherming van het welzijn van de diplomaten.

In het interview erkent de Cubaanse president dat, sinds Trump aan de macht is, de relatie tussen de Verenigde Staten en Cuba er niet beter op geworden is. "We moeten erkennen dat onze betrekkingen vandaag op een laag pitje staan”, aldus Diaz-Canel. Hij zei bereid te zijn in gesprek te willen gaan met de regering Trump.

Russische inmenging

Er werd ook aan Diaz-Canel gevraagd of zijn regering de hulp van Rusland heeft ingeroepen bij een eventuele aanval op Amerikaanse diplomaten. "Dat is onmogelijk, wij vragen aan niemand om een ander aan te vallen. Meer nog: wij vallen niet aan, we verdedigen ons tegen aanvallen. Wij zijn zelf al veel aangevallen”, zei hij.

Amerikaanse artsen en wetenschappers hebben nu vermoedens dat de aanvallen mogelijk afkomstig zijn van elektromagnetische golven, een bewering die een Cubaanse onderzoeker vorige week nog heeft afgewezen. "Dat is sciencefiction, geen wetenschap," aldus neuroloog Mitchell Valdes-Sosa.

"Eerst spraken ze over (ultra)sonische wapens. Nu worden we beschuldigd van aanvallen met microgolven. Wat gaat het volgende zijn? Kryptoniet (een fictief mineraal uit de stripverhalen en films over Superman, red.)?