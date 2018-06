Cuba hervormt grondwet IB

02 juni 2018

23u31

Bron: Belga 0 De Caraïbische staat Cuba zal zijn meer dan 40 jaar oude communistische grondwet hervormen. Het voormalige staatshoofd Raul Castro (86) zal het 33-koppige hervormingscomité leiden, bleek op een bijzondere zitting van het Cubaanse parlement gisteren in Havana.

Castro gaf in april de fakkel door aan opvolger Miguel Diaz-Canel (58) na twaalf jaar aan de macht. De oud-president is al lang voorstander van een grondwetshervorming. De huidige tekst kwam tot stand in 1976, midden in de Koude Oorlog, onder impuls van de twee jaar geleden revolutionaire leider Fidel Castro.

Markteconomische hervormingen

Verwacht wordt dat de nieuwe grondwet enkele markteconomische hervormingen van de voorbije jaren grondwettelijk zal verankeren, zoals de erkenning van privé-eigendom. Mogelijk komt er ook een beperking van de ambtstermijn van de hoogste gezagsdragers.

Verdergaande politieke hervormingen worden niet verwacht. Onder leiding van Raul Castro evolueerde het economische model van Cuba voorzichtig en zocht het land toenadering tot de voormalige aartsvijand, de VS. Maar Castro sloot altijd een hervorming van het eenpartijsysteem uit.

Castro's regering werd er herhaaldelijk van beschuldigd andersdenkenden politiek te vervolgen.