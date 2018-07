Cuba gaat voortaan homohuwelijk toestaan Redactie

22 juli 2018

01u38

Bron: AD 0 Cuba staat op het punt het homohuwelijk toe te staan. Volgens een regeringsfunctionaris staat in het concept voor de nieuwe grondwet van het land een artikel dat dit mogelijk maakt.

Het land waar in het verleden homo's en lesbiennes naar werkkampen werden gestuurd, zal daarmee een voorvechter van de rechten voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LGTB) worden.



In de beginjaren van het bewind van Fidel Castro was sprake van een officieel antihomobeleid. Castro bood daar later zijn excuses voor aan. De laatste tien jaar zette Cuba al grote stappen door bijvoorbeeld geslachtsveranderingen goed te keuren en discriminatie op de werkvloer aan te pakken.



Verwacht wordt dat het parlement de concept-grondwet dit weekeinde goedkeurt.

Lees ook: Nieuwe grondwet Cuba laat beperkt privébezit toe