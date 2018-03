Crystal ging in 2016 stemmen. Nu moet ze voor vijf jaar naar de cel TK

30 maart 2018

21u52

Bron: Washington Post 0 Of ze voor Trump of voor Hillary gestemd heeft, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Crystal Mason in november 2016 tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen naar de stembus trok om een vakje aan te kruisen. Het komt haar duur te staan: ze kreeg gisteren te horen dat ze voor vijf jaar naar de cel moet.

Volgens Crystal berust het allemaal op een misverstand. De 43-jarige vrouw uit Texas was accountant tot ze in 2012 veroordeeld werd omdat ze gesjoemeld had met de belastingaangiftes van haar klanten. Ze pleitte schuldig en kreeg een celstraf van een paar jaar. In 2016 was ze weer op vrije voeten, al was dat onder voorwaarden. En niemand, zelfs haar reclasseringsambtenaar niet, had haar verteld dat het illegaal is om in Texas te gaan stemmen als je op voorwaarden vrij bent.

De vrouw was zich van geen kwaad bewust toen ze naar de stemhokjes trok, ook al stond haar naam niet op de lijst met mensen die konden stemmen. Ze kreeg echter een voorlopig formulier van een behulpzame medewerker en kon zo toch haar stem uitbrengen. Niet veel later werd ze beschuldigd van verkiezingsfraude.

Crystal verklaarde aan de rechter dat ze simpelweg niet op de hoogte was dat ze niet mocht stemmen en dat ze het anders nooit had gedaan. "Waarom zou ik mijn vrijheid in gevaar brengen? Denk je nu echt dat ik mijn kinderen opnieuw wil achterlaten? De eerste keer was de moeilijkste periode van mijn leven. Welke moeder zou stemmen verkiezen boven haar kinderen?"

Strenge wetgeving

Het mocht echter niet baten. De rechter oordeelde dat ze schuldig was en Crystal krijgt nu een nieuwe celstraf van vijf jaar. Ze is ook niet de eerste die streng aangepakt wordt; Texas voert een uitzonderlijk hard beleid als het gaat over verkiezingsfraude. Volgens velen heeft dat te maken met de Trump-administratie; de president verkondigde immers meermaals dat miljoenen mensen illegaal gestemd hadden. Zo werd vorig jaar in februari een moeder van vier veroordeeld tot een celstraf van acht jaar omdat ze het vakje 'U.S. citizen' had aangekruist. Ze had echter een permanente verblijfsvergunning (green card), wat niet helemaal hetzelfde is. De vrouw beweerde dat ze het verschil niet goed begrepen had, maar ook hier had de rechter daar geen oren naar.

De stem van Crystal telde niet eens mee, aangezien voorlopige stembrieven eerst goedgekeurd moeten worden. Zo kwam de overheid haar trouwens op het spoor. De advocaat van Crystal gaat nu in beroep en hoopt dat zijn cliënte zo een celstraf kan ontlopen en bij haar gezin kan blijven. Maar wat de uitkomst ook wordt, Crystal weet het wel zeker: "Ik ga nooit meer stemmen."