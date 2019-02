Cruisetoeristen kunnen legendarische Belgica-expeditie naar Antarctica herbeleven KVE

26 februari 2019

17u54

Bron: Belga 0 De Franse rederij Ponant organiseert begin 2020 een luxecruise die in de voetsporen wil treden van de legendarische tocht van de Belgische ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache naar Antarctica met expeditieschip Belgica. Vijf achterkleinkinderen van de Gerlache zullen bovendien meereizen en tijdens lezingen en ontmoetingen vertellen over de expeditie en het leven van hun voorouder met behulp van allerlei documenten, foto's, films, boeken, geschriften en voorwerpen.

Adrien de Gerlache de Gommery zorgde van 1897 tot 1899 voor een wereldwijde primeur door (noodgedwongen) als eerste met een expeditie te overwinteren op Antarctica. Tot zijn crew hoorde onder meer ook de Noor Roald Amundsen, die later als eerste de geografische Zuidpool zou bereiken. 120 jaar later wil Ponant een herbeleving van die mijlpaal in de geschiedenis van de poolexpedities aanbieden aan cruisetoeristen.

De reis vertrekt en eindigt in Ushuaia in het uiterste zuiden van Vuurland (Argentinië). Van daar vaart het cruiseschip l'Austral door de Straat Drake naar Antarctica, in de hoop daar dieren zoals bultruggen, pinguïns, zeehonden en tal van zeevogels te spotten, al dan niet tijdens een uitstap met een zodiac. De cruise doet in principe verschillende locaties aan die van belang waren voor of ontdekt werden door de Belgica-expeditie, zoals de Gerlachestraat, Wilhelminabaai en bekend in de oren klinkende eilanden van de Palmerarchipel zoals Antwerpeneiland en Brabanteiland.

"Antarctica, in de voetsporen van de Belgica" wordt georganiseerd van 9 tot 18 februari 2020. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 9.610 euro per persoon.