Cruiseschip Zaandam mag van Panama door kanaal varen IB

29 maart 2020

01u14

Bron: ANP, Belga, Reuters 2 Het Nederlandse cruiseschip Zaandam, dat voor de kust van Panama ligt, heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om door het Panama-kanaal te varen. Op het schip van de Holland America Lijn (HAL) zijn vier passagiers overleden door het coronavirus.

De Zaandam kan nu zijn reis voortzetten richting Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. De gezagvoerders op het schip hebben wel te horen gekregen dat niemand van de opvarenden aan land mag in Panama. Het land zorgt voor beschermende maatregelen voor de medewerkers die helpen om het cruiseschip door het kanaal te loodsen.

Ondertussen is begonnen om de honderden passagiers zonder aantoonbare klachten van de Zaandam over te hevelen naar zusterschip de Rotterdam. Volgens een Schotse opvarende worden zo'n zestig mensen per uur overgebracht naar de Rotterdam. “Dit gaat waarschijnlijk door tot zondag.” Op het schip zitten zo’n 1.800 opvarenden van wie ruim 1.200 passagiers.

Onder hen zijn enkele tientallen zieken met griepachtige verschijnselen. Al vier van de passagiers zijn overleden. Het schip vaarde al enkele dagen voor de kust van Zuid-Amerika. Uit angst voor het coronavirus mocht het in verscheidene landen niet aanmeren.