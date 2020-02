Cruiseschip Westerdam zet koers naar Alaska TT

22 februari 2020

09u46

Bron: Belga 0 Het cruiseschip Westerdam heeft zaterdagochtend de haven van Sihanoukville in Cambodja verlaten, zo meldt een Cambodjaanse havenverantwoordelijke. Volgens Lou Kimchhun is het schip onderweg naar Anchorage, de hoofdplaats van de Amerikaanse staat Alaska.

De Westerdam had eerder deze maand een tiental dagen rondgevaren op de Aziatische wateren, omdat de Filipijnen, Taiwan, Japan, Zuid-Korea en Thailand uit vrees voor het coronavirus weigerden het cruiseschip te laten aanmeren. Uiteindelijk kreeg het schip dan toch toegang tot de haven Sihanoukville.

Eerst waren er geen besmettingen aan boord, maar na het aanmeren bleek dat een van de passagiers die het schip had verlaten, wel was besmet met het nieuwe virus. Het ging om een 83-jarige vrouw bij wie het virus vastgesteld werd door de Maleisische autoriteiten. Die laten vandaag overigens weten dat de vrouw nu een week later negatief getest heeft.

Eerder deze week zeiden rederij Holland America Line (HAL) en de Cambodjaanse gezondheidsautoriteiten dat de 747 bemanningsleden aan boord en de 781 gasten die nog in Cambodja waren, negatief getest hebben op het virus. De passagiers mochten daarna terugreizen.

Aan boord van de Westerdam waren ook tien Belgische passagiers. Zijn zijn inmiddels allemaal terug in België. Ze moeten twee weken thuis in isolatie blijven en regelmatig hun temperatuur meten.

De rederij schrapt intussen de geplande reizen van de Westerdam in maart en april omdat er onzekerheid is of havensteden in de regio nog cruiseschepen zullen aanvaarden.

