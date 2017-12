Cruiseschip ramt brugpijler op Duitse Rijn: 25 gewonden IB

Bron: Bild.de, Twitter 2 EPA Archieffoto. In Duitsland is op de rivier de Rijn bij Duisburg een cruiseschip tegen de pijler van de snelweg A42 gevaren. Daarbij raakten zo’n vijfentwintig passagiers gewond, van wie vijf ernstig. Het schip is zwaar beschadigd en kon niet meer doorvaren. De snelweg is tijdelijk afgezet. Dat meldt de Duitse krant Bild.

De passagiers van de 'Swiss Crystal' zijn intussen overgebracht naar een ander riviercruiseschip, terwijl de gewonden door de brandweer van boord werden geholpen en naar de wal zijn gebracht voor verzorging.

#Rhein-Havarie. Das verunglückte Kreuzfahrtschiff "Swiss Crystal" hat den Anleger #Duisburg erreicht, Sanitäter tragen Verletzte von Bord pic.twitter.com/PtJkKYz9Lu Katrin Weuster(@ KatrinW_BILD) link

#Schiffsunglück auf dem #Rhein in #Duisburg hat 25 Verletzte gefordert. Fünf Passagiere sogar schwer verletzt, Bergung dauerte vier Stunden Katrin Weuster(@ KatrinW_BILD) link

In totaal waren er 129 mensen aan boord van de ‘Swiss Crystal’, onder wie 26 crewleden. De boeg van het honderd meter lange schip is zo ernstig beschadigd dat het niet meer door kan varen. Het wrak is intussen door de autoriteiten weggesleept: de berging duurde vier uur.

Het viaduct waar het schip tegenaan gevaren is werd na de botsing afgezet en wordt pas vrijgegeven wanneer een ingenieur groen licht heeft gegeven over de stabiliteit ervan.

#Rhein #Schiffsunglück: Die Passagiere sind auf ein anderes Schiff umgestiegen, das die beschädigte "Swiss Crystal" längsseits abschleppt pic.twitter.com/FjIxhtIeGu Katrin Weuster(@ KatrinW_BILD) link

#Rhein-Havarie in #Duisburg. Die Einsatzkräfte bereiten die Ankunft der Passagiere des Unglücksschiffes vor. Es soll 20 Verletzte geben pic.twitter.com/sX8I1ESOpv Katrin Weuster(@ KatrinW_BILD) link